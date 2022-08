टूट गया दर्जनों गांवों का सम्र्पक १५ किमी का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा २०० मी की दूरी वाले स्कूूल

बल्देवगढ़ तहसील क्षेत्र के लड़वारी गांव के नए और पुराने तालाब के बीच में बनाई गई पुलिया टूट गई है। अब २०० मी की दूरी वाले स्कूल और गांव के लिए १५ किमी का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह पुलिया टूटने से दर्जनों गांव के लोगों का सम्र्पक टूट गया है।



टीकमगढ़. बल्देवगढ़ तहसील क्षेत्र के लड़वारी गांव के नए और पुराने तालाब के बीच में बनाई गई पुलिया टूट गई है। अब २०० मी की दूरी वाले स्कूल और गांव के लिए १५ किमी का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह पुलिया टूटने से दर्जनों गांव के लोगों का सम्र्पक टूट गया है। जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही टीकमगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की अनंतपुरा तालाब बधान की पुलिया की पट्टी टूटकर बिखर गई है। जहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है।

बैरागढ़ मोहल्ला निवासी सूरज सिंह, दामोदार प्रसाद, लडवारी निवासी रामप्रकाश कुशवाहा और प्रीतम सिंह ने बताया कि बल्देवगढ़ जनपद पंचायत में सबसे बड़ा तालाब लडवारी का तलाब है। इस तालाब में दो तालाबों को जोड़ा गया है। जिसे नया और पुराना तालाब कहा जाता है। उसके बीच से बल्देवगढ़, डुम्बार, लुहर्रा, गनेशपुरा, बैरागढ़, लडवारी, झिनगुवां, दुर्गानगर, विंध्यवासिनी के साथ अन्य गांवों को जोडऩे के लिए बढ़ी पुलिया का निर्माण किया गया था। लेकिन उस पुलिया का एक धरा कुछ ही दिन पहले टूटकर बिखर गया है। जहां से लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां तक दर्जनों गांव का सम्पर्क भी टूट गया है। जिसके कारण क्षेत्र के लोगों की परेशानियां बढ़ गई है।

स्कूली बच्चों का भी छूट जाएगा स्कूल

स्थानीय लोगों का कहना था कि बैरागढ़ मोहल्ला में प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाता है। उस संस्थाओं में सैकड़ों की संख्या में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। जबसे पुलिया धराशाई हुई, तब से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। जबकि प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बच् चों को स्कूल पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए है।

२००मी के लिए १५ किमी का चक्कर

लडवारी निवासी वीर सिंह, रतन सिंह राजपूत और अखिलेश राजपूत का कहना था कि लडवारी से २०० मीटर की दूरी पर बैरागढ़ मोहल्ला के साथ अन्य मोहल्ले बसे है। उसी मोहल्ले में सरकारी संस्थाएं बसी हुई है। लेकिन वहां पर जाने वाले रास्ते की पुलिया टूट गई है। जिसके कारण अब छात्रों को १५ किमी का चक्कर लगाकर जाने पड़ेगा। इस प्रकार की समस्या लोगों और अभिभावकों के साथ छात्रों का सताने लगी है।





