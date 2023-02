पंचकल्याणक महा महोत्सव की तैयारियों ने पकड़ी गति

नगर के ढोंगा मैदान में १७ से २३ फरवरी तक आदिनाथ धाम त्रिकाल चौबीसी का पंचकल्याणक महा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उस कार्यक्रम में २५ हजार से अधिक लोगों को बैठाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। जिसकी तैयारियां जैन कमेटी द्वारा जोरो पर की जा रही है।

The program will be organized from 17 to 23 February