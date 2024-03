सर प्लीज पास कर देना.. नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी

एसपी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन का कार्य उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहा है। हाइस्कूल और हायर सेकेंडरी के पेपर में एक छात्र ने नहीं कई छात्रों ने लिखा.. प्लीज सर मुझको पास कर देना, वरना मेरी शादी टूट जाएगी। वहीं दूसरे छात्र ने उत्तरपुस्तिका में १०० रुपए का नोट रखकर फोन पे करने की बात कही।

The student pleaded by writing in the MP Board exam copy