सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन होगी उपस्थिति दर्ज, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी

एम शिक्षा मित्र से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। अब छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। जो छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे, उनसे सम्र्पक किया जाएगा। उनके परिजनों बच्चों के प्रति समझाइश दी जाएगी।



टीकमगढ़. एम शिक्षा मित्र से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। अब छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। जो छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे, उनसे सम्र्पक किया जाएगा। उनके परिजनों बच्चों के प्रति समझाइश दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओंंं की समीक्षा की जाएगी। जिससे बंचित छात्रों को योजनाओंं का लाभ मिल सके।

पहले शिक्षकों के साथ छात्रों की उपस्थिति ऑफलाइन दर्ज होती थी। उसमें कई शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुुंचते थे। तो कई शिक्षक अग्रिम अवकाश पत्र रजिस्टर में रखे रहते थे। इसके साथ ही कई शिक्षक महीनों स्कूल नहीं पहुुंचते थे। इस मनमानी के कारण शिक्षा केा स्तर खराब हो रहा था। पात्र छात्रों को संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। व्यवस्था सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अभिभावकों द्वारा शिकायतें की जा रही थी। उसके बाद शासन ने एम शिक्षा मित्र एप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाने लगी। शिक्षकों द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद वह ऑनलाइन उपस्थिति बंद कर दी गई। अब शासन ने फिर से चालू कर दी है।

शिक्षकों के साथ छात्रों की उपस्थिति होगी ऑनलाइन

एम शिक्षा मित्र एप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाती थी। लेकिन अब छात्रों की भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाने लगी है। कही से भी संबंंधित स्कूल के बच्चों की संख्या एक क्लिक पर मिल जाएगी। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल नहीं पहुुंच रहे है। उनसे सम्र्पक बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का जुडाव बना रहे।

एप को किया गया अपडेट, अब नेटवर्क की नहीं पड़ेगी जरुरत

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार एप को अपडेट किया है कि अब उपस्थिति दर्ज करने मोबाइल के नेटवर्क की जरुरत नहीं पड़ेगी। पहले ऑफ लाइन ही उपस्थिति दर्ज होगी, उसके बाद संबंधित संस्था के जिम्मेदारों द्वारा मोबाइल नेटवर्क में आते ही उपस्थिति ऑनलाइन कर दी जाएगी और वह जानकारी एचआरएमआइएस पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी।

योजनाओं की भी होगी समीक्षा

शासन बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन, साइकिल वितरण, ड्रेस वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाएं संचालित हो रही है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों के हिसाब से मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा होगी। इससे अब शासन को वास्तविक समय में पता चल जाएगा कि स्कूलों में कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं।

११ अक्टूबर से शुरू की थी ऑनलाइन उपस्थिति

बताया कि मप्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शाला में योग छात्र-छात्राओं का नामांकन, गुणवत्तायुक्त शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षकों के साथ छात्रों को नियमित उपस्थित दैनिक मॉनिटिरिंग की जा रही है। उसके लिए ऑनलाइन अटेंडेंस ११ अक्टूबर से शुरू कर दिया है। जिसके कारण शिक्षक और छात्र-छात्राएं सुबह १०.३० बजे से स्कूल समय तक स्कूल में उपस्थित रहना पड़ रहा है।





The teachers of the institution will contact the absent children