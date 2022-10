नव निर्वाचित नपाध्यक्ष ने नलों के बिल को कम करने का किया था वादा

नगरपालिका ने ११ हजार ६०० से अधिक नल कनेक्शनधारियों पर १६० रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया था। यह राशि चुनाव के पहले१०० रुपए से बढाकर २६० रुपए नलों का मासिक किराया कर दिया था। उसके बाद नव निर्वाचित नपाध्यक्ष ने जनता के बीच आकर उसे कम करने की घोषणा की थी।



टीकमगढ़.नगरपालिका ने ११ हजार ६०० से अधिक नल कनेक्शनधारियों पर १६० रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया था। यह राशि चुनाव के पहले१०० रुपए से बढाकर २६० रुपए नलों का मासिक किराया कर दिया था। उसके बाद नव निर्वाचित नपाध्यक्ष ने जनता के बीच आकर उसे कम करने की घोषणा की थी। उस घोषणा को दो महीनें से अधिक गुजर गए है। लेकिन उस मामले में आज तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जहां नपाध्यक्ष की घोषणा मिथ्या सावित हो रही है।

नगरपालिका क्षेत्र में २7 वार्डो में ११ हजार ६०० से अधिक वैध नल कनेक्शन दर्ज है। उसमें से ३ हजार से अधिक से अधिक अवैध नल कनेक्शन चालू है। वर्षो से कनेक्शन की माशिक राशि १०० रुपए हर माह लिए जा रहे थे। नगरीय चुनाव के पहले नपा ने २६० रुपए प्रति कनेक्शन धारियों से किराया लेने की घोषणा की थी।१६० रुपए के अतिरिक्त बोझ से जल उपभोक्ताओं की जेब ढीली पड़ गई है। चुनाव के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायत पर नव निर्वाचित नपाध्यक्ष ने नलों की राशि कम करने की घोषणा की थी। लेकिन उनकी घोषणा घोषणा बनकर रह गई है।

