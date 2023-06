पतली पाइप से कैसे पहुंचेगा घर-घर घर पानी, बम्हौरीकलां में नल-जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइप

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना में ठेकेदार मनमानी से बाज नहीं आ रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना पर जिम्मेदार ही पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। ग्राम पंचायत बम्हौरीकलां में नल जल योजना का निर्माण कार्य चल रहा है।

The villagers demanded an inquiry into the matter