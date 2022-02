9३ फीसदी पूर्ण हुआ लॉ कॉलेज का निर्माण, बिजली और काल्पनिक न्यायालय बाकी

अब कुछ ही दिनों में लॉ छात्र-छात्राओं को नया भवन मिल जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण के लिए मूठ कोर्ट के साथ अन्य सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अभी तक उस भवन का निर्माण 9३ फ ीसदी ही हुआ है।

The way is necessary from behind Kendriya Vidyalaya, not from Takha village