पुलिस की मौजूदगी में बनाया गया बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन

जतारा जनपद पंचायत क्षेत्र के पूनौल गांव के सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन में अनियमित्ताएं की जा रही थी। जिसमें बच्चों को सब्जी और रोटी खाने की जगह फैकी जा रही थी।

टीकमगढ़. जतारा जनपद पंचायत क्षेत्र के पूनौल गांव के सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन में अनियमित्ताएं की जा रही थी। जिसमें बच्चों को सब्जी और रोटी खाने की जगह फैकी जा रही थी। मौखिक शिकायत पर भी जिम्मेदारों द्वारा बच्चों के भोजन में सुधार नहीं किया जा रहा था। जिससे प्रबंधन के साथ स्कूली बच्चें भी परेशान थे। जिसको लेकर मामले की शिकायत स्कूल प्रबंधन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से की जा रही थी। उसी मामले को लेकर समूह संचालक द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मारपीट कर आवेदन पुलिस को दिया गया। विवाद बढ़ता गया। मध्यान्ह भोजन वितरण और निर्माण कराने के लिए पुलिस पहुंची। उनकी देखरेख में बच्चों का भोजन निर्माण किया गया उसके बाद वितरण किया गया।

पूनौल के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक संगीता यादव के खिलाफ स्कूल में खाना बनाने वाली महिलाओं द्वारा मारपीट का आवेदन दिया गया था। आवेदन देने वाली महिला सुनीता दांगी, रंजना, विमला बंशकार, गीता सेन, धनकू लुहार के अनुसार प्रधानाध्यापक द्वारा कई वर्षों से शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइयों की मारपीट कर दी गई है। खाना को लेकर आए दिन प्रधानाध्यापिका स्कूल में विवाद की स्थिति बनाती हैं। इन महिलाओं ने प्रधानाध्यापक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी में इन महिलाओं ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ तहसील पुलिस थाने जिला शिक्षा अधिकारी में उचित कार्रवाई कर जांच कराने के लिए आवेदन दिया था।

इसी मामले में गुरुवार को पुलिस थाना द्वारा स्कूल में जाकर जांच की गई। जिसमें एएसआई रामपाल सिंह, प्रधान आरक्षक सतीश शर्मा, आरक्षक हरीश यादव और महिला आरक्षक रवीना जाट के द्वारा यह जांच की गई। मौके पर जाकर दोनों पक्षों से पूछतांछ की गइ। माध्यमिक स्कूल के बच्चे खुशबू, आरती, राहुल, पूजा, आशीष, रीना वैष्णवी, अंजली ने बताया कि समूह के द्वारा जो खाना बनाया जाता है। वह घर जैसा नहीं मिलता है। दाल व सब्जी पतली आती है, सलाद नहीं आती है और मीनू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता है। बच्चे यदि ज्यादा खाना मांगते हैं तो वह खाना उन लोगों को नहीं दिया जाता है खाने में कभी-कभी बाल व कंकड़ पाए जाते हैं।

