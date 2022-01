सुबह हुई बारिश तो दिन को साफ हुआ आसमान, पारे में बढ़त जारी

जिले में मौसम ने एक बार फिर से पलटा मार दिया है। दो दिन मौसम खुलने के बाद शनिवार की तड़के फिर से बारिश शुरू हो गई।

टीकमगढ़. जिले में मौसम ने एक बार फिर से पलटा मार दिया है। दो दिन मौसम खुलने के बाद शनिवार की तड़के फिर से बारिश शुरू हो गई। मौसम के इस बदलाव ने किसानों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। सुबह से हुई बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम में सर्दी घुलती दिखाई दे रही है।

then the mood of the weather changed