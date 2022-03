ग्राम पंचयातोंं में धरातल से गायब हुई ओडीएफ, मॉनिटरिंग भी हुई गायब जिम्मेदार बेखबर

वर्ष २०१४ से २०२२ तक निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों में १ लाख ४५ हजार ३३६ शौचालय निर्माण किए गए है। ब्लॉकों सहित ग्राम पंचायतों को भी ओडीएफ घोषित किया गया है

टीकमगढ़. वर्ष २०१४ से २०२२ तक निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों में १ लाख ४५ हजार ३३६ शौचालय निर्माण किए गए है। ब्लॉकों सहित ग्राम पंचायतों को भी ओडीएफ घोषित किया गया है। लेकिन ग्राम पंचायतों में स्वच्छता धरातल से गायब हो गई है। जबकि हर गांव में स्वच्छता दूत भी तैनात किया गए है। उसके बाद स्वच्छता दिखाई नहीं देर ही है।

२०१४ से २०१9 तक स्वच्छता भारत मिशन के तहत जिले में स्वच्छता प्रेरकों की टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा गांव-गांव जाकर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जागरुक किय गया था। प्रत्येक गांव के लोगों को उससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई थी। फिर उन ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया था। उसके उपलक्ष्य में लाखों रुपए खर्च किए गए। धूम धाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके बाद भी ग्राम पंचायतों की लापरवाही के कारण स्वच्छता मिशन कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए नया स्टेप शुरु कर दिया है।

टूट गए शौचालय

ग्राम क्षेत्रों में १२ हजार रुपए की लागत से बनाए गए शौचालय टूट गए है। हजारों शौचालय के टेंक मिट्टी में मिल गए है तो किसी के फाटक और छत गायब हो गई है। इसके साथ ह सैकड़ों शौचालय ऐसे है जो जमीनी स्तर से गायब हो गए है। जिस ओर जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। जबकि गांव में रहने वाले लोगों ने कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की है। जिनकी सुनवाई जिला स्तर से हो गई है। लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

