असुरक्षा क बीच संचालित हो रहे जिले में एटीएम

टीकमगढ़.जिले में ६५ से अधिक विभिन्न बैंकों के एटीएम संचालित हो रहे है। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर बैंक द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे है। उनमें सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही लगे है। यह बैंक की लापरवाही नुकसान ना पहुंचा दे। जबकि अन्य शहरों में एटीएमों की घटनाएं सुनने और पढऩे को मिल रही है।

स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक, युनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ अन्य निजी बैंकों द्वारा नगर और जिले में एटीएमों को संचालित किया जा रहा है। उन एटीएमों पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। दिन के समय कुछ निजी बैंकों को छोड़ अन्य किसी भी एटीएम केंद्र पर गार्ड तैनात नहीं है। यहां तक शहर के ३४ से अधिक एटीएमों पर सिर्फ 7 से 8 गार्ड ही तैनात है। जो रात में सोकर ड्यूटी निभा रहे है। बाकी एमटीमों कै श निकालने के लिए लोग जा रहे है। वहां कौन व्यक्ति आ रहा है। उसके अंदर क्या कर रहा है। यह पूंछने वाला कोई नहीं है।

