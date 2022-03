अजनौर गांव के लोगों को नहीं मिल रहा कल्याण कारी योजनाओं का लाभ

समर्रा नायब क्षेत्र के अजनौर गांव में तीन महीने से ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी का पद खाली पड़ा है। जिसके कारण गांव के लोगों की दैनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

There is no Patwari and Secretary in Ajnor