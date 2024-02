ठंड के मौसम में पेयजल के लिए जूझ रहे विद्यालय

टीकमगढ़, निवाड़ी जिले के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जबकि शासन द्वारा हैंडपंप खनन, बोर खनन और पानी की टंकियों को भी रखवाया गया है। फिर भी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

There is no water in 50 and 20 Niwari schools in Tikamgarh.