आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्माण नहीं किए जा रहे भवन

जिले में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र बगैर सरकारी भवनों के संचालित हो रहे है। भवन निर्माण के लिए संबंधित एरिया से प्रस्ताव लिए गए। उसके लिए राशि भी जारी की गई है लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया आज तक आगे नहीं बड़ी है। जबकि मामले में कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम लिखित पत्र भी दिए है।

There is not enough space for sitting and programs in non-government buildings