शासन द्वारा संचालित पाठ्यक्र्र्रमों की किताबों को को दरकिनार

निजी स्कूल संचालकों की मनमानी कोरोना काल के बाद फिर से दिखाई देने लगी है। शासन के पाठ्यक्रमों को छोड़ निजी प्रकाशन की किताबों को खरीदने का दबाव अभिभावकों पर बनाया जा रहा है।

There is pressure on parents to buy private publication books, books worth thousands of rupees are coming, education department is silent