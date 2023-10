बगाज माता और विंध्यवासिनी माता मंदिर पर जवारों का विसर्जन करने पहुंचे माता के भक्त

मुख्यालय के नजदीक बगाज माता और विंध्यवासिनी मंदिर पर जवारे विसर्जन करने भक्त पहुंचे। जवारे विसर्जनों का कार्यक्रम सुबह ३ बजे से देर रात तक चला। मंदिर के आसपास जवारों के पहाड़ लगे दिखाई दिए।

There was a jam of five kilometers since morning, ASP arrived to arrange traffic.