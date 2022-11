अधिकारियों का झूठा निकला आश्वासन, सुबह से फिर होने लगी थी वसूली

जतारा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों और सचिव द्वारा बगैर आदेश के किसानों से अवैध वसूली दो दिनों से की जा रही है। जिसकी शिकायत एसडीएम से की थी। उन्होंने इस बात से इंकार करके वसूली ना होने की बात कही थी।

There was no order to recover from the farmers, the market secretary was seen doing illegal recovery