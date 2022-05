इस बार मानसून के जल्द आने का अंदेशा, नालों की सफाई पर नहीं नपा का ध्यान

शहर के नाले और नालियां कचरे से भरे पड़े है। कई नाले और नालियां चौक है। इस बार मानसून के जल्द आने की संभावना भी बनी है। उसके बाद भी नगरपालिका के जिम्मेदार एकटिव नहीं हुए है।

There will be trouble in the city again during the rainy season, dirty water will fill the streets