सीएलसी का पहला राउंड पूर्ण, १८ तारीख को आएगी दूसरे राउंड की सूची

महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रि या का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनमें सभी विषयों की १७८० सीटें रखी गई है। जिसमें से ७१६ सीटों को भरा गया है। उनके सत्यापन के बाद फीस भी जमा कर ली गई है।

Third round will start from July 20, students are getting worried due to lack of inquiry center