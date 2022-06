संयुक्त कार्यालय में पानी के घूमते रहे नामांकन कर्ता

सोमवार को त्रिस्तरीय चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख थी। एसडीएम कोर्ट, जनपद पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में नामांकन जमा किए जा रहे थे। भीड़ भीड़ सैकड़ों क ी संख्या में मौजूद थी।

टीकमगढ़. सोमवार को त्रिस्तरीय चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख थी। एसडीएम कोर्ट, जनपद पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में नामांकन जमा किए जा रहे थे। भीड़ भीड़ सैकड़ों क ी संख्या में मौजूद थी। दोपहर होते ही सभी को प्यास सताने लगी थी। पानी के लिए बाहर और एडीएम कार्यालय वॉटर कूलर के चक्कर लगा रहेे थे। लेकिन पानी की गुणवत्ता नहीं मिलने से बाहर दुकान से खरीदकर प्यास को बुझा रहे थे।

श्रीनगर निवासी महेश पटैरिया, देरी निवासी दृगवेंद्र सिंह परहार, खेरा निवासी सुरेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र यादव ने बताया कि सोमवार को त्रिस्तरीय चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख है। आज जिला पंचायत और जनपद पंचायत के फार्म डालने के लिए संयुक्त कार्यालय आए है। भीड़ भाड़ अधिक दिखाई दे रही थी दोपहर होते ही प्यास सताने लगी। लेकिन पेयजल की सुविधा कलेक्टर कार्यालय में नहीं है। बाहर जाते ही एडीएम कार्यालय के पास वॉटर कूलर, शिक्षा विभाग में मटका रखा हुआ था। लेकिन उसमें पानी नहीं निकल रहा था। वॉटर कूलर में कम पानी आ रहा था, लेकिन बेस्वाद था। हैंडपंप का सहारा लिया, फिर प्यास बुझाई गई। सबसे अधिक लोग दुकान से पानी की बोतले खरीद रहे थे।





Thirst had to be quenched with the help of bottles