नए बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल की सुविधा नहीं

शहर के नए बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्रियों को स्थानीय दुकानदार, बस चालक, आटो चालकों के साथ अन्य समाजसेवियों द्वारा लगाए गए प्याऊ या फिर बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। इस समस्या का स्थाई समाधान नगरपालिका और जिला प्रशासन वर्षों से नहीं कर पाया है।

This is the situation since years, no one is taking care