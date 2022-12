ऑनलाइन दर्ज हो रही आंंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों की हाजिरी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजरों को शासन द्वारा मोबाइल दिया गया है। अब उनकी और केंद्र में आने वाले बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। एप के माध्यम से अब कुपोषित,अतिकुपोषित बच्चों की जानकारी के साथ ही टीएचआर पोषण वितरण के साथ ही अन्य योजनाओं पर भी नजर रखी जा रही है।

THR nutritional material did not reach the centers, still many centers are struggling with the problem of drinking water