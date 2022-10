रीडिंग बढ़ाकर वसूल रहे बिल, सैट्रल कॉल पर शिकायत करने पर भी नहीं मिल रहा निराकरण

बिजली कम्पनी उपभोक्ताओं को झंझटों उलझाने का कार्य कर रही है, पेपरलेस बिलों को बंद कर दिया है। रीडरों द्वारा मीटरों की रीडिंग अधिक लेकर अनुमानित बिलों को संदेश के माध्यम से दे रही है। रीडिंग सुधार और बिलों को कम करने की जगह तानाशाही दिखा रहे है।



टीकमगढ़.बिजली कम्पनी उपभोक्ताओं को झंझटों उलझाने का कार्य कर रही है, पेपरलेस बिलों को बंद कर दिया है। रीडरों द्वारा मीटरों की रीडिंग अधिक लेकर अनुमानित बिलों को संदेश के माध्यम से दे रही है। रीडिंग सुधार और बिलों को कम करने की जगह तानाशाही दिखा रहे है। समस्याओं का समाधान लिए शुरु की गई सैट्रल कॉल पर निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में मेटींनेश के नाम पर घंटों को कटौती की जा रही है।

शहर में २३ हजार से करीब बिजली उपभोक्ता कम्पनी में दर्ज है। उनके लिए ३०० से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर लगाए गए है। शहरीय क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक मीटर रीडरों की संख्या दर्ज है। उनके द्वारा सभी मीटरों की रीडिंग समय नहीं ली जाती है। जिसके कारण महीने का कार्य पूूर्ण करने के लिए अनुमानित रीडिंग को दर्ज कर लिया जाता है। जिसके कारण उपभोक्ताओं का बिल सैकड़ों की जगह हजारों में पहुंच जाता है। जिसका शिकायत कम्पनी के अधिकारियों को की जाती है। उसके बाद भी समस्या के समाधान में महीनों लग जाते है। उसके लिए सैट्रल कॉल १9१२ का सहारा भी लिया जाता है। उसके बाद भी शिकायत जस की तस बनी रहती है।





Threatening to cut the connection and take action, cheating with consumers in the name of maintenance