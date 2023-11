तीन साल पहले जिले के सभी कॉलेजों ने विभिन्न गांवों को लिया था गोद

जिले के आठ महाविद्यालयों द्वारा वर्ष २०२१ में विभिन्न गांवों को गोद लिया गया था। उन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आत्मनिर्भर के लिए पहल की जानी थी। इसके साथ ही गांव में रहकर जन चौपाल और जागरूकता के लिए रैली निकाली जानी थी, लेकिन प्रबंधनों द्वारा जागरूकता को लेकर कार्य नहीं किया गया।

Till date the college has not made any effort to create awareness in those villages.