जीतने के बाद वार्ड में नहीं आए पार्षद

शहर का वार्ड १६ इन दिनों समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं के निराकरण के लिए वार्डवासियों के बीच आज तक नवनिर्वाचित पार्षद नहीं पहुंचे है। किससे कहे और कौन सुनेगा। अब पार्षद की जगह नगरपालिका के कर्मचारियों के ही नम्बरों को मिलाया जाता है। उसके बाद ही राहत मिलती है।



टीकमगढ़. शहर का वार्ड १६ इन दिनों समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं के निराकरण के लिए वार्डवासियों के बीच आज तक नवनिर्वाचित पार्षद नहीं पहुंचे है। किससे कहे और कौन सुनेगा। अब पार्षद की जगह नगरपालिका के कर्मचारियों के ही नम्बरों को मिलाया जाता है। उसके बाद ही राहत मिलती है।

वार्ड १६ मोटे का मोहल्ला, इंदिरा कॉलोनी, नंदीश्वर कॉलोनी के साथ अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है। उन वार्डो में समस्याएं दर्जनों फैली है। उन समस्याओं का समाधान पार्षद और कर्मचारियों की जगह वार्डवासी ही कर रहे है। जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। खाली प्लांट क चरों का घर और गलियों की नालियां गायब हो गई है। मीठे पेयजल के नल, सीसी सड़क भी एक समस्या बनती जा रही है। लोगों का कहना था कि यह वार्ड भले ही शहर के बीच में बसा है। लेकिन सुविधाएं जूझ रहा है।

किससे कहे और सुनेगा समस्याएं

वार्ड के लोगों का कहना था कि इंदिरा कॉलोनी में नाली की जगह नाला निकला हुआ है। वहां वहां कई बार जानवर और कुत्तें मृत पड़े रहते है। उनको उठाने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों का हफ्तों नम्बर मिलाया जाता है। उसके बाद कही जाकर समस्या का समाधान हो पाता है। वार्ड में पार्षद का तो किसी के पास नम्बर तक नहीं है। वार्ड के लोगों का कहना था कि वह पार्षद बनने के बाद वार्ड में आए ही नहीं है।

To whom will the problems of the ward be told, how will the problems of the wards be solved