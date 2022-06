जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड पानी और बिजली के जिलए तरस रहे मरीज

जिला अस्पताल में जिम्मेदारों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रसूता वार्ड में बिजली के साथ रात से सुबह तक शौचालयों का पानी बंद करने की शिकायतें आई है। जहां डिलेवरी वार्ड वाले मरीजों और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ा।

Toilet water is kept closed from night till morning