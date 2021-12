स्कूल दरवाजा पर सैनेटाइजर और छात्रों के मुह पर नहीं है मास्क

जिले में लम्बें समय बाद हाईस्कूल और हायर सेकें डरी की कक्षाएं शुरू की गई है। जिसमें एक टेबिल पर एक छात्र को बैठने और सैनेटाइजर के साथ मास्क लगाने के निर्देश दिए गए थे।

Tota of arrangements in schools, responsibilities are not noticed