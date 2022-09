कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाएं, किसानों को नहीं मिल रही सुविधाएं

कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाएं फैलती जा रही है। उनके सुधार पर जिम्मेदारों द्वारा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। यहां तक किसानों के स्थान पर व्यापारियों द्वारा खरीदे हुए अनाज का स्टॉक कर लिया है। जिसके कारण किसानों को जबरन बारिश के मौसम में अनाज शेड़ों की जगह मैदान में रखना पड़ रहा है। जहां किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है।

Traders occupy the places of farmers and the dirt spread in the field