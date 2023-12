गांव तक पहुंचने नाव और ट्यूव का ले रहे सहारा, वाहन से ५० किमी का लगा रहे चक्कर

पृथ्वीपुर जनपद पंचायत से १२ किमी दूर कबा घाट बांध १३ साल पहले बनाया गया था। इस बांध के भराव से नौं गांव का आवागमन बंद हो गया है। इन गांवों से बीमारी व्यक्ति ५० किमी की दूरी तय करके अस्पताल पहुंच पाते है।

Traffic in nine villages closed due to filling of Kaba Ghat Dam