अब प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे आंगनबाड़ी

आंगनबाडी केंद्र अब प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देंगी।

Training being given to workers and assistants