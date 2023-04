उपार्जन समिति की लापरवाही से खरीद केंद्रों पर रखा गीला गेहूं

. समर्थन मूल्य खरीद केंद्र और परिवहन में लापरवाही देखने को मिल रही है। दो दिनों से खराब मौसम होने के बाद भी खरीदे गए अनाज का परिवहन नहीं किया गया। जहां दर्जनों केंद्रों के बाहर रखा अनाज बारिश से गीला हो गया है। जिसके कारण किसान और खरीद केंद्र प्रभारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Transportation of purchased grains is not happening, purchase center in-charge carelessly and farmers are getting worried