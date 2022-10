फाइलेरिया का सर्वे हुआ शुरु, टीकमगढ़ और निवाड़ी में 8२ हाथीपांव के मामले

जिले में फाइलेरिया के मरीजों की बढ़ोत्तरी दिखाई देने लगी है। आमजनों की लावरवाही से दोनों जिलों में 6२ मामले दर्ज हो गए है। जिसमें बुर्जुगों के साथ बच्चें भी शामिल है। उनका उपचार समय पर दवाओं का सेवन करना और कसरत है।



टीकमगढ़. जिले में फाइलेरिया के मरीजों की बढ़ोत्तरी दिखाई देने लगी है। आमजनों की लावरवाही से दोनों जिलों में 6२ मामले दर्ज हो गए है। जिसमें बुर्जुगों के साथ बच्चें भी शामिल है। उनका उपचार समय पर दवाओं का सेवन करना और कसरत है। यह जांच भी दिन की जगह रात्रि में 8 बजे के होती है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए मलेरिया विभाग ने रात्रि के दौरान जांच शुरु कर दी है। यह बीमारी भारत में छठवें स्टेज पर पहुंच गई है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। उनका उपचार भारत में दो स्थान पर होता है। जहां टीकमगढ़ में ३ हजार और निवाड़ी में १२०० की जांचों का लक्ष्य रखा गया है।

टीकमगढ और निवाड़ी दोनों जिलो में फ ाइलेरिया, हाथीपांव बीमारी के उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के पूर्व चुनी हुई सैंटीनल और रैंडम साइट में 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की रात्रि में 8 बजे के बाद जांच की जाती है। यह जांच स्वास्थ्य व्यक्तियों के रक्त की स्लाइड बनाकर की जाती हैं। सैंटीनल और रैंडम साइट ऐसे ग्रामों, नगर को चुना जाता है। जहां पर फ ाइलेरिया, हाथीपांव और हाइड्रोसील के मरीज पहले से ही अधिक संख्या में दर्ज है।

मच्छरों के काटने से फैलती है यह बीमारी, लक्षण आने पर नहीं है कोई उपचार, हो जाता है हाथीपांव

मलेरिया विभाग के अधिकाररी ने बताया कि यह बीमारी गंदे पानी के संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है, जो स्वस्थ्य व्यक्तियों में फ ाइलेरिया के कृमि पहुंचाते हैं। इस कृमि को पनपने में कई साल का समय भी लग जाता है। कृमि बीमारी के लक्षण आने पर कोई स्थाई इलाज नहीं है।





Treatment is in only two places in India