हरपुरा नहर से भरे गए तालाब से हो रहा पानी चोरी, फसल को ट्रैक्टरों से कर दिया नष्ट

Published: May 08, 2022 08:52:57 pm

टीकमगढ़.हरपुरा नहर जामनी नदी के पानी से भरे गए मोहनगढ़ और अचर्रा तालाबों का पानी चोरी होने लगा है। जहां जलसंकट दिखाई देने लगा है। जलसंकट से क्षेत्र को बचाने के लिए मोहनगढ़ तहसीलदार ने दो बार पानी चोरी करने वाले अचर्रा के लोगों पर छापामार कार्रवाई की है। जिसमें दर्जनों की संख्या में मोटरों को जब्त किया गया है। इसके साथ ही दो ट्रैक्टरों से फसल को नष्ट करा दिया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसे गंंभीर मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण रात और दोपहरी में तालाब का पानी निकाल रहे है।

लगभग पूरे बुंदेलखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कई स्थानों पर पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। गांवों कस्बों में लगाए गए सरकारी हैंडपम्प के हलक सूख रहे हैं, वहीं कुओं और तालाबों में भी पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। वहीं कहीं कहीं सूखने के कगार तक पहुंच गया है। ऐसे में जिन तालाबों में पानी है वहां प्रशासन ने खेती कार्य पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कुछ लोग तालाब से मोटर पम्प लगाकर पानी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। जिसको लेकर मोहनगढ़ तहसीलदार जन्मेजय मिश्रा और पुलिस बल ने छापामार कार्रवाई के साथ फसल को ट्रैक्टरों से नष्ट करवा दिया है। इसके साथ ही बिजली की मोटरों और पाइपों को जब्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

अचर्रा और मोहनगढ़ तालाब से पानी उठाने वालो पर हुई कार्रवाई

मोहनगढ़ में कुछ इसी तरह का मामला उजागर होने पर प्रशासन ने तालाब से पानी चोरी करने वालों के मोटर जब्त करने की कार्रवाई की। विदित हो कि अचर्रा के तालाब में २६ अप्रेल को लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। शुक्रवार ६ मई को तहसीलदार ने स्वयं मौजूद रहकर पानी चोरी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर से फसल नष्ट करवा दी और ४ मोटरों को जब्त कर कार्रवाई कर दी है।





Twice Tehsildar and police conducted guerilla action, motors were confiscated