सात महीनों से ग्राम पंचायतों में नहीं खुले नए निर्माण कार्य, पुराने कार्यो को पूर्ण कराने में जुटा प्रशासन

जिले में सात महीने पहले ग्राम पंचायतों की नई सरकारें बनाई गई थी, उन सरकारों के लिए आज तक नए निर्माण कार्य नहीं खोले गए है। पूर्व सरपंचों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य अधूरे पड़े है। उन्हें पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन जुटा है। जहां बेरोजगारों को निर्माण कार्य में काम नहीं मिल पा रहा है।

Unemployed are not getting wages in the village, migration started