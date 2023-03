आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपनाई खेती और बन गया किसान

भारतीय आर्मी थल सेना लांस नायक के पद पर १६ साल अपनी सेवाएं दी और रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद खेती अपनाकर किसान बन गए। जिसमें आधुनिक और संरक्षित खेती करके बेमौसम सब्जी का उत्पादन शुरू किया। अब उनके पास प्रतिदिन सब्जी की खेती का प्रशिक्षण लेने किसान आ रहे है। इसके साथ ही जैविक खाद बनाने का कार्य भी कर रहे है। नकद की खेती करने में किसानों को आत्म निर्भर बनाने का संदेश भी दे रहे है।

Unseasonal vegetables are being grown in modern and protected agriculture, farmers are being made aware