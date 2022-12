राशन दुकानों के बढ़ते स्टॉक की शुरू हुई जांच छह विक्रेताओं पर दर्ज हुई एफआइआर

जिले की राशन दुकानों का खाद अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। जहां सभी दुकानों के स्टॉक में कमी पाई गई। जांचकर्ताओं ने मौके का पंचनामा बनाकर संंबंधित विभाग को प्रतिवेदन भेजने की तैयारी की जा रही है।

Verification report will be sent to the collector