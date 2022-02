अलगे महीने से एम्बुलेंस सुविधा में होगा बदलाव, मार्च से होगा नया श्ुभारंभ

पीडि़तों के पास सूचना पर एम्बुुलेंस तत्काल पहुंचेगी। इसके लिए मोबाइल एप का सहारा लिया जा रहा है। उसके लुकेशन से ड्राइवर वाहन लेकर पहुंचेगा। अब सरकारी एम्बुुलेंस सरकारी काम के साथ प्राइवेट तौर पर भी बुक करवा सकेंंगे।

Victims will get ambulance through app with call, vehicle will reach the main place with the help of location