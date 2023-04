शहर के ९९ फीसदी गोदाम, दुकान और शोरुमों पर नहीं है अग्नि शमन यंत्र

शहर की सकरी गलियों और मोहल्लों में प्लास्टिक, रबर, खाद्य सामग्री के गोदाम बनाए गए है। यह गोदाम उन स्थानों पर है जहां चार पहिया वाहनों का जाना मुश्किल है। इसके साथ ही बड़ी दुकानें और गोदामों में आग से सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है।

Warehouses and shops of plastic, rubber materials built in narrow streets and residential areas