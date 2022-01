गायब हो गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति का स्टेचू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नहीं हुआ लोकार्पण

जिले को लाइफ लाइन में खड़ा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का स्टेचू सालों से राजेंद्र पार्क स्थान से गायब है। सिर्फ वहां पर स्टेचू का बेश रखा हुआ है।

Was allowed to bring Tikamgarh on life line