कागजों में बन गया ११ लाख 7५ हजार रुपए का चेकडैम

टीकमगढ़. बल्देवगढ़ की जनपद पंचायत छिदारी ग्राम पंचायत के बिलारी घाट सूरज पाल के हार वाले नाला पर चेक डैम ११ लाख 7५ हजार ६४7 रुपए स्वीकृत किया गया था। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा मजदूरों के साथ मटेरियल का भुगतान कर निर्माण कार्य पूरा कर दिया है। ग्रामीणों ने जब मौके पर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी चेक डैम दिखाई नहीं दिया है। मामले की जांच के लिए ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के साथ कलेक्टर से शिकायत की है।

त्रिस्तरीय चुनाव आते ही ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य ऑनलाइन देखे है। जिसमें एक निर्माण कार्य ऐसा दिखाई दिया जो ऑनलाइन कागजों में बिलारी घाट की राशि स्वीकृत की गई। उस राशि से चेकडैम निर्माण के लिए 8 लाख १9 हजार १३० रुपए का मटेरियल खरीदा गया और उसके बाद लगाए गए मजूदरों का भुगतान भी किया गया। जबकि उन्होंने बिलारी घाट सूरज पाल के हार वाले नाला पर देखा तो कोई भी चेकडैम दिखाई नहीं दिया। ग्रामीण कई दिनों तक खोजते रहे। ग्रामीणों का कहना था कि वह चेकडैम चोरी हो गया है। जिसकी तलाश की जा रही है। ग्राम पंचायत के कर्मचारी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।

वर्ष २०२१ में हुई था स्वीकृत

छिदारी ग्राम पंचायत के बिलारी घाट सूरज पाल के हार वाले नाला को पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। उस पर चेकडैम निर्माण के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव डाला गया। जिसकी जानकारी सिर्फ ग्राम पंचायत कर्मचारी और सरपंच को थी। उसके बाद ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा फाइल को १२ जून २०२१ में स्वीकृत किया गया। उसके बाद उसका निर्माण कार्य चालू कर दिया। लेकिन निर्माण कार्य चालू जमीनी स्तर को छोड़ कागजों में किया गया और विभिन्न कार्यो में राशि भी निकाल ली।





