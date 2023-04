गर्मियां शुरू होते ही फि र खड़ी होने लगी वार्ड 16 और 11 में पेयजल की परेशानी

मोटे के मोहल्ला में पेयजल समस्या महीनों से बनी हुई है। यहां पर आने वाले नलों का समय भी फिक्स नहीं है। अगर नल आते भी है तो पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है। जिसके कारण वार्ड वासियों को पेयजल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि मामले की सूचना पार्षद, नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को दे चुके है।

Water coming once in four days, the problem is not being solved for the last three years