खाली वर्तन लेेेकर नगरपरिषद पहुंचे वार्ड वासी, नहीं सुन रहे अधिकारी और कर्मचारी

टीकमगढ़. कारी नगरपरिषद के कई वार्डों में पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है। समस्याओं के समाधान के लिए वार्डवासी नगरपरिषद पहुंचे। उसके बाद भी अधिकारी और कर्मचारी जनता की समस्याओं का समाधान करने का कोई जबाब नहीं दिया। नाराज होकर वार्र्डो वासी खाली बर्तन लेकर हंगामा करने लगे। उसके बाद भी पानी को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। वार्डो मे पानी की जल्द व्यवस्था करने की मांग जिला प्रशासन से की है।

नगरपरिषद कारी निवासी गीता, वंदना, सोनम, रानी, जगदीश, मीनू खंगार, बृजेंद्र, नितेश, निर्मल, कुंजी जोशी, राम सिंह, लक्ष्मण, विशाल, जितेंद्र, रामसखी, सीमा, विनय ने बताया कि डेढ हफ्ता से नगरपरिषद की पाइप लाइन का बाल खराब पड़ा हुआ है। जिसके कारण पानी सप्लाई बंद पड़ी है। जहां लोगों को पेयजल की समस्या सताने लगी है। स्थानीय लोगों ने कई बार पानी सप्लाई करने और बॉल का सुधार करने की चर्चा की। उसके बाद भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। जिसके कारण नगर के लोगों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

परेशान होकर नगरपरिषद खाली बर्तन लेकर पहुंचे लोग

सोमवार की सुबह १० बजे पेयजल सप्लाई के लिए नगर की महिलाएं और पुरुष पहुंचे। उन्होंने पानी की मांग के लिए आवेदन दिया। लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया। वह घंटों कार्यालय में खड़े रहे। उसके बाद सभी उपभोक्ता खाली बर्तन लेकर एकत्रित हुए। उसके बाद पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद भी आश्वासन नहीं दिया गया है। नगर के लोगों का कहना था कि यहां की नगरपरिषद भगवान भरोसे चल रही है।

Water in tribal settlement is not coming in wards since 12 days