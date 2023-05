समर्थन मूल्य में खरीदे गए गेहूं के लिए पर्याप्त नहीं है वाहन

समर्थन मूल्य खरीदी की परिवहन व्यवस्था इस बार बिगड़ गई है। इससे हजारों क्विंटल गेहूं खरीद केंद्र पर गीला हो गया है। तीन दिन से भींग रहे गेहूं की चमक चली गई है। इसके साथ ही काला भी पडऩे लगा है। तौली गई गेहूं की बोरी का बजन ५१ किलो की जगह ५८ किलो के करीब हो गया है।

Wheat started rotting due to filling of unseasonal rain, vehicle did not reach even after demand