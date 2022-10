नपा के जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान

शहर की स्वच्छता को संभालने के लिए विभिन्न वार्डो और प्रमुख सड़कों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण वर्ष २०१२ में किया गया था। लेकिन नपा के जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जहां सुलभ खण्डहर में तब्दील हो गए है, कई तालों में कैद बने हुए है। वहां के निवासी खुले में शौच और सड़कों पर गंदगी फैला रहे है।



नगर विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाले नपा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की पोल अयोध्या वस्ती, नया बस स्टैंड के बाहर मुख्य सड़क पर बनाए गए शौचालय और बीडी कॉलोनी का सार्वजनिक सुलभ खोल रहे है। उनका रखरखाव और मरम्मत के अभाव में बगैर उपयोग किए ही खण्डहर हो गए है। जबकि उनकी शुरुवात भी नहीं की। जबकि स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर शुरुवात करने जिला और नगरप्रशासन से मांग भी की गई है।

वर्ष २०१२ में किया गया था निर्माण

नगरपालिका द्वारा वर्ष २०१२ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुलभ शौचालयों का निर्माण किया था। जिसकी साज सज्जा के साथ स्वच्छ भारत मिशन का लेखन किया गया था। देखरेख के अभाव में अयोध्या वस्ती का सार्वजनिक शौचालय बगैर उपयोग किए ही खण्डहर हो गए है। बीडी कॉलोनी, उपवन वाटिका, ढोंगा रोड और संयुक्त कलेक्ट्रेट के पास का शौचालय दोपहर बाद ताले में कैद रहता है। जिसे खोलने का कोई समय नहीं है।

When the ruins are accessible, how will cleanliness come in the settlements, cleanliness is visible only on the walls