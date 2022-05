हाथों में शराब की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं

शराब बंदी की मांग, अवैध रूप से बिक रही शराब पर रोक लगाने सौंपा ज्ञापन

टीकमगढ़. शराब से बिगड़ रहे परिवार एवं गांव के माहौल को लेकर अब महिलाएं आगे आई है। समीपस्थ ग्राम मांडूमर गांव की महिलाओं ने मंगलवार को हाथ में शराब की खाली बोतलें लेकर कलेक्टे्रट में प्रदर्शन किया। महिलाएं गांव में अवैध रूप से बेची जा रही शराब के साथ ही शराब बंदी की मांग कर रही थी।

Women reached the collectorate with a bottle of liquor in their hands