प्रभास की वजह से 42 साल की एक्ट्रेस ने नहीं की शादी, आज भी कुंवारी बैठी है ये हीरोइन

मुंबईPublished: Dec 25, 2023 10:47:19 am Submitted by: Adarsh Shivam

प्रभास की वजह से नहीं हो पाई इस हसीना की शादी

Due To Prabhas This Actress Is Still Unmarried: साउथ सुपरस्टार प्रभास टॉलीवुड के फेमस फिल्म स्टार माने जाते हैं। वे इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी कहे जाते हैं, प्रभास 44 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। अब हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सालार' से वो चर्चा में हैं। प्रभास के अफेयर की बात करें तो उनका नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ा मगर शादी के मंडप तक नहीं पहुंचा। टॉलीवुड में एक और स्टार है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। इसकी वजह प्रभास है।आइए जानते हैं वो एक्ट्रेस कौन है जो प्रभास की वजह से शादी नहीं की।