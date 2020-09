एक्ट्रेस Ragini Dwivedi को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस, ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट मामले को लेकर घिरीं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में एनसीबी ड्रग एंगल (Drug angle) पर जांच कर रही है। अब इस केस में नए-नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पहले रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के भाई शॉविक चक्रवर्ती के कई ड्रग पैडलर्स से कनेक्शन सामने आ चुके हैं। जिनमें से पुलिस ने दो को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही ये भी खबर सामने आई थी कि एनसीबी के पास कुछ 20 बड़े लोगों के नाम की लिस्ट सामने आई थी। अब इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी (Ragini Dwivedi) को सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने पूछताछ के लिए बुलाया है।

Drugs as an issue should be resolved at the earliest As it’s a plague to our society . As the dealers have been now captured congratulating the narcotics to have done this work and requesting them to get to the end of this circuit for the good of all (contd)