अक्षय कुमार की मूवी के निर्देशक ने नई फिल्म मिलते ही दान कर दिए 3 करोड़, कहा— सेवा ही भगवान है

मुंबई। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देशभर में लोक डाउन है। इस वायरस से लड़ने के लिए बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। अब इन लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है। यह है अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बम' को डायरेक्ट कर रहे निर्देशक राघव लॉरेंस।

राघव लॉरेंस ने Twitter पर जारी एक पोस्ट में बताया कि उनकी अगली फिल्म 'चंद्रमुखी 2' बनने जा रही है। इसमें वह एक्टिंग करेंगें। फिल्म के निर्देशक पी वासु हैं। इस फिल्म के लिए राघव को एडवांस मिल चुका है। इस एडवांस में से वह तीन करोड़ रुपए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान करेंगे।

From Lakshmi bomb song shoot, I’m happy and proud to be working with the most hardworking , time punctual and down to earth Akshay Kumar sir and beyond all that a good human being. pic.twitter.com/LQMkmR00RW