तस्लीमा के 'बुर्के में देख होती घुटन' पर रहमान की बेटी का जवाब, फोटो शेयर कर कहा- फैमिली के साथ 'घुटन' से दूर

मुंबई। संगीतकार ए आर रहमान की बेटी खतिजा के बारे में लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। इसमें लेखिका ने खतिजा के बुर्का (निकाब) पहनने पर टिप्पणी की थी। इसके बाद खतिजा लगातार पोस्ट शेयर कर उन्हें जवाब दे रही हैं। उनकी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में वह अपने परिवार के साथ दिख रही हैं। इसके कैप्शन में लिखा है,' परिवार के साथ शांति के पल, 'घुटन' से दूर।

तस्लीमा ने की थे ये टिप्पणी

लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर खतिजा की बुर्का पहने एक फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा था,' मैं ए आर रहमान का संगीत पसंद करती हूं। लेकिन जब कभी मैं उनकी लाडली बेटी को देखती हूं तो घुटन होती है। यह जानकर निराशा होती है कि पारंपरिक परिवार की शिक्षित महिलाओं का भी आसानी से विचार बदला जा सकता है।'

So many Muslim men abusing me on twitter because i say burqa is a symbol of oppression & subjugation of Muslim women. Those men really love burqa. My question is, if men love burqa so much, love the garment so much, why don't they wear it?