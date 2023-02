मुश्किल में फंसे बाहुबली एक्टर राणा दग्गुबाती और उनके पिता, दोनों पर जमीन हड़पने का आरोप

Rana Daggubati in Trouble: बाहुबली फेम एक्टर राणा दग्गुबाती कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं। हैदराबाद के बिजनेसमैन प्रमोद कुमार ने एक्टर और उनके पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बिजनेसमैन ने उन पर धमकाकर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है।

Baahubali Actor Rana Daggubati And His Father In Trouble, Both Accused Of Land Grabbing